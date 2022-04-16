استراحة في إفريقيا - شباب بلوزداد (0) - (0) الوداد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 16 أبريل 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

نادي الوداد البيضاوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفائز من مباراتي الذهاب والإياب ضد الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وذلك في نصف النهائي.

على الناحية الأخرى يلعب الفائز من الأهلي والرجاء المغربي ضد الفائز من الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

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وتأهل الوداد إلى ربع النهائي بصدارة المجموعة الرابعة، حيث جمع 15 نقطة.

أما شباب بلوزداد فقد تأهل بوصافة المجموعة الثالثة بـ11 نقطة.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة الدوري الجزائري بـ52 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

أيضا يحتل الوداد صدارة الدوري المغربي بـ43 نقطة من 20 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+3 محاولة خطيرة من مختار بلخيتر على مرمى الوداد والتكناوتي يتصدى مرة أخرى

ق 45 الحكم يحتسب 5 دقائق كوقت بديل

ق 35 أشرف داري مدافع الوداد يبعد محاولة خطيرة من بلوزداد أمام المرمى

ق 10 مشادة بين لاعبي الفريق في محيط مرمى الوداد تتسبب بإيقاف اللعب

ق 7 بالفعل.. البطاقة الحمراء تشهر في وجه جلال الداودي بدلا من الإنذار

ق 5 الحكم يراجع تقنية الفيديو بعد أن تم استدعاؤه.. الداودي مهدد بالطرد

ق 4 إنذار مبكر يتلقاه جلال الداودي لاعب الوداد عقب تدخل عنيف

ق 3 محاولة خطيرة من بلوزداد يمسك بها الحارس أحمد التكناوتي

بداية المباراة

الوداد دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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