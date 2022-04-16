مباشر في إفريقيا - الأهلي (2) (1) الرجاء.. مشاركة حمدي فتحي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام، ويلتقي الفريقان في الإياب يوم الجمعة المقبل في الثانية عشر مساءً يوم الجمعة المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 45: مشاركة حمدي فتحي بدلا من ديانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة صفراء لأليو ديانج

ق 45: هدف تقليص الفارق من الضيوف.. محمد زريدة سجل هدف الرجاء بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة أرضية قوية تسكن شباك الشناوي.

ق 39: رأسية من السولية يتصدى لها المدافع برأسية مشتتا الكرة من على خط المرمى.

ق 38: بطاقة صفراء لحسين الشحات بداعي إهدار الوقت

ق 37: تسديدة من بيرسي تاو من داخل المنطقة يتصدى لها أنس الزينتي

ق 35: تغيير أول للرجاء بنزول فابريس نجوما بدلا من إلياس الحداد

ق 32: أحمد عبد القادر يراوغ مدافع الرجاء مرتين ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.

ق 28: بطاقة صفراء لمحسن متولي اعتراضا على قرار الحكم

ق 24: عرضية أرضية من بيرسي تاو يودعها الشحات أرضية في الشباك.

ق 20: فرصة للرجاء بعد خطأ من ياسر إبراهيم، لكن عبد المنعم ومن ثم الشناوي يمسك بالكرة على مرتين.

ق 19: كرة طولية من حسين الشحات إلى بيرسي تاو الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة ورأسية من شريف في منتصف المرمى يتصدى لها الزينتي.

ق 13: جووووووووووول السولية والأول على يمين الحارس

ق 11: ركلة جزاء حمراااء

ق 8: الحكم يعود لتقنية الفيديو لفرصة احتساب ركلة جزاء للأهلي.

بداية اللقاء