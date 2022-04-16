اعتذار من مانشستر سيتي بعد تصرفات جماهيره قبل مواجهة ليفربول

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا يعتذر فيه عن تصرفات جماهيره قبل مباراة ليفربول والتي فاز فيها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقامت بعض جماهير مانشستر سيتي بإطلاق صافرات الاستهدان أثناء دقيقة صمت كانت قبل المباراة لإحياء ذكري كارثة هيلزبرة والتي أسفرت عن موت 97 مشجعا من جماهير ليفربول.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا قال فيه: "مانشستر سيتي محبط للغاية من تصرفات بعض مشجعيه خلال دقيقة الصمت قبل مباراة اليوم أمام ليفربول ونود الاعتذار عن ذلك".

ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع توقف لرجال جوارديولا بنقطة واحدة قبل 7 مباريات على نهاية الموسم.

ويلعب ليفربول أمام فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد.