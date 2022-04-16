مباشر في إفريقيا - بترو أتليتكو (2)(1) صنداونز.. ضغط للضيوف
السبت، 16 أبريل 2022 - 17:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بترو أتليتكو وماميلودي صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف بترو أتليتكو اليوم مباراة الذهاب وسيجري الإياب في 23 إبريل في جنوب إفريقيا.
والفائز من المواجهة سيخوض نصف النهائي ضد الوداد أو شباب بلوزداد.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: يانو جووول لبترو أتليتكو
ق25: بطاقة صفراء لموكوينا لاعب صنداونز
ق16: تياجو يسجل التعادل لبترو أتليتكو
ق6: الهدف الأول لصنداونز سجله لاكاي
ق4: ركلة حرة لصنداونز من على حدود منطقة الجزاء. بطاقة صفراء لكينينو لاعب بترو أتليتكو
بداية المباراة
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