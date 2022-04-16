مباشر كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (0)(0) ليفربول.. الدفاع يتصدى لجريليش

السبت، 16 أبريل 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ق5: جريليش يسدد الكرة من داخل المنطقة لكن دفاع ليفربول يتصدى

بداية المباراة

مانشستر سيتي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي
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