مباشر كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (0)(0) ليفربول.. الدفاع يتصدى لجريليش
السبت، 16 أبريل 2022 - 16:08
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
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ق5: جريليش يسدد الكرة من داخل المنطقة لكن دفاع ليفربول يتصدى
بداية المباراة
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