مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(0) نورويتش.. ساوثامبتون (0)-(0) أرسنال.. جووول ثان
السبت، 16 أبريل 2022 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
تنطلق المباريات في الرابعة عصرا.
مانشستر يونايتد X نورويتش سيتي
ق31. جوووووووول ثان لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو برأسية
ق7. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو بعد خطأ كبير من الدفاع
بداية المباراة
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ساوثامبتون X أرسنال
بداية المباراة
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