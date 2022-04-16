مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(0) نورويتش.. ساوثامبتون (0)-(0) أرسنال.. جووول ثان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تنطلق المباريات في الرابعة عصرا.

مانشستر يونايتد X نورويتش سيتي

ق31. جوووووووول ثان لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو برأسية

ق7. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو بعد خطأ كبير من الدفاع

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ساوثامبتون X أرسنال

بداية المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا