مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(1) نورويتش.. ساوثامبتون (1)-(0) أرسنال.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تنطلق المباريات في الرابعة عصرا.

مانشستر يونايتد X نورويتش سيتي

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووول تقليص الفارق لنورويتش سيتي عن طريق كيران دويل بعد عرضية من بوكي داخل منطقة الجزاء

ق31. جوووووووول ثان لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو برأسية

ق7. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو بعد خطأ كبير من الدفاع

بداية المباراة

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ساوثامبتون X أرسنال

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول أول لساوثامبتون عن طريق بيدنارك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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