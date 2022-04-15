مباشر طريق الأهلي – وفاق سطيف (0) – (0) الترجي.. هدوء في اللقاء

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي التي تقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

ق60: شوط ثاني هادئ في أحداثه عكس نظيره الأول وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: عبد المؤمن دابو أطلق تسديدة قوية تصدى لها بن شريفية.

ق37: يا رباااااااااه العاااارضة تحرم الترجي من هدف محقق من ركلة حرة مباشرة من غيلان الشعلالي.

ق34: المعز بن شريفية يتألق أمام رأسية من لاعب وفاق سطيف ويحرمه من الهدف الأول.

ق11: حارس سطيف يتألق أمام تسديدة محمد علي بن رمضان ويحرم الترجي من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

الترجي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
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