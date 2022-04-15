مباشر الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (2) فيوتشر.. المحلة أمام الجونة
الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:22
كتب : FilGoal
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سيراميكا كليوباترا X فيوتشر
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ق52: طرد لمحمد إبراهيم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الاول بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد.
ق33: جوووووووول ثااااااان رااائع لفيوتشر من أحمد عاطف بعد استغلاله ارتباك مدافعي سيراميكا وخطف الكرة منهما وأسكنها الشباك بتسديدة زاحفة.
ق11: يا رباااااااه، جوووووووووووووول أوووووول لفيوتشر بتسديدة من محمد رضا، بعد ثواني من إلغاء هدف سيراميكا.
ق10: إلغاء هدف سيراميكا بداعي التسل على شادي حسين منذ بداية اللعبة.
ق9: جوووووول أول لسيراميكا عن طريق كوبينا بعد خطأ من مدافع فيوتشر الذي أعاد الكرة للخلف ليستغل لاعب سيراميكا الأمر ويسجل في الشباك.
انطلاق المباراة.
غزل المحلة X الجونة
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق25: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.
انطلاق المباراة.