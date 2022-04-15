مباشر الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (2) فيوتشر.. المحلة أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 14 من الدوري المصري التي تقام اليوم الجمعة.

سيراميكا كليوباترا X فيوتشر

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ق52: طرد لمحمد إبراهيم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد.

ق33: جوووووووول ثااااااان رااائع لفيوتشر من أحمد عاطف بعد استغلاله ارتباك مدافعي سيراميكا وخطف الكرة منهما وأسكنها الشباك بتسديدة زاحفة.

ق11: يا رباااااااه، جوووووووووووووول أوووووول لفيوتشر بتسديدة من محمد رضا، بعد ثواني من إلغاء هدف سيراميكا.

ق10: إلغاء هدف سيراميكا بداعي التسل على شادي حسين منذ بداية اللعبة.

ق9: جوووووول أول لسيراميكا عن طريق كوبينا بعد خطأ من مدافع فيوتشر الذي أعاد الكرة للخلف ليستغل لاعب سيراميكا الأمر ويسجل في الشباك.

انطلاق المباراة.

غزل المحلة X الجونة

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق25: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.

انطلاق المباراة.