مباشر الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (1) فيوتشر.. المحلة أمام الجونة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

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سيراميكا كليوباترا X فيوتشر

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ق11: يا رباااااااه، جوووووووووووووول أوووووول لفيوتشر بتسديدة من محمد رضا، بعد ثواني من إلغاء هدف سيراميكا.

ق10: إلغاء هدف سيراميكا بداعي التسل على شادي حسين منذ بداية اللعبة.

ق9: جوووووول أول لسيراميكا عن طريق كوبينا بعد خطأ من مدافع فيوتشر الذي أعاد الكرة للخلف ليستغل لاعب سيراميكا الأمر ويسجل في الشباك.

انطلاق المباراة.

غزل المحلة X الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

سيراميكا كليوباترا فيوتشر غزل المحلة الجونة الدوري المصري
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