إنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي مؤتقا بإسقاط سبيزيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر ميلان

ارتقى إنتر ميلان لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا بإسقاط مضيفه سبيزيا بنتيجة 3-1 اليوم الجمعة في الجولة 33.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز في الدقائق 31 و73 و93 بينما أحرز للمضيف جيوليو ماجيوري في الدقيقة 88.

ورفع فريق الأفاعي رصيده إلى 69 نقطة ليرتقي للصدارة بفارق نقطة عن الوصيف وجاره اللدود ميلان الذي يستضيف جنوى بعد قليل، وسيكون بذلك للأفاعي لقاء أقل.

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وتتبقى 6 مباريات لكل فريق ويشتعل الصراع على اللقب بين إنتر حامله وميلان ونابولي الثالث برصيد 66 نقطة.

ويوم الأحد 24 إبريل سيلعب قطبا ميلانو ضد ناديي العاصمة روما.

إنتر يستضيف روما بينما يحل ميلان ضيفا على لاتسيو.

وسيلعب إنتر مباراته المؤجلة ضد مضيفه بولونيا في 27 إبريل الجاري.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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