مباشر – البنك الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. المقاولون (0)-(0) المقاصة.. الجيش (0)-(0) إنبي.. الفيديو يلغي الهدف
الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.
البنك الأهلي VS الاتحاد السكندري (1-0)
ق. 19 تقنية الفيديو تلغي الهدف للتسلل.
ق. 18 جووول التعااادل بنفس الطريقة. كرة ثابتة قابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في المرمى الزنفلي.
ق. 5 جووول أووول.. كرة ثابتة قابلها ناصر منسي برأسية رائعة في مرمى عبد المنصف.
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المقاولون العرب VS مصر للمقاصة (0-0)
بداية المباراة
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طلائع الجيش VS إنبي (0-0)
بداية المباراة
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