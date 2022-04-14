مباشر – البنك الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. المقاولون (0)-(0) المقاصة.. الجيش (0)-(0) إنبي.. التعااادل

مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90

عبد الفتاح: أفضل عدم الرد على بيان الأهلي.. ولا نرفض الحكام الأجانب