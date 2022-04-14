مباشر – البنك الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. المقاولون (0)-(0) المقاصة.. الجيش (0)-(0) إنبي.. التعااادل

الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

البنك الأهلي VS الاتحاد السكندري (1-1)

ق. 18 جووول التعااادل بنفس الطريقة. كرة ثابتة قابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في المرمى الزنفلي.

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ق. 5 جووول أووول.. كرة ثابتة قابلها ناصر منسي برأسية رائعة في مرمى عبد المنصف.

بداية المباراة

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المقاولون العرب VS مصر للمقاصة (0-0)

بداية المباراة

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طلائع الجيش VS إنبي (0-0)

بداية المباراة

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الدوري المصري الاتحاد السكندري مصر للمقاصة البنك الأهلي المقاولون العرب
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