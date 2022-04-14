استراحة – البنك الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. المقاولون (1)-(0) المقاصة.. الجيش (0)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

البنك الأهلي VS الاتحاد السكندري (1-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 19 تقنية الفيديو تلغي الهدف للتسلل.

ق. 18 جووول التعااادل بنفس الطريقة. كرة ثابتة قابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في المرمى الزنفلي.

ق. 5 جووول أووول.. كرة ثابتة قابلها ناصر منسي برأسية رائعة في مرمى عبد المنصف.

بداية المباراة

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المقاولون العرب VS مصر للمقاصة (1-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووول أووول للمقاولون. خطأ قاتل من الحارس محمد مجدي في ابعاد الكرة فتداخل معه مامادو نياس واستخلص الكرة فحاول محمد مجدي إبعاد الكرة من أمام أقدام الأخير ولكنه أسكن الكرة مرماه بالخطأ.

ق. 25 أوووه كريم حلاوة يهدر ركلة الجزاء وأحمد العربي يتألق ويتصدى لها.

ق. 23 ركلة جزاااء لمصر للمقاصة بعد لمسة يد متعمدة على محمود عزت.

بداية المباراة

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طلائع الجيش VS إنبي (0-1)

نهاية الشوط الأول

ق. 47 أوووه رأسية من محمد علي الجويني من داخل الست ياردات ومحمود جاد يتألق ويتصدى لها.

ق. 26 جووول أووول لـ إنبي عن طريق دينو بيتر. عرضية من الجهة اليسرى نزل لها دينو بيتر جودي وسجلها من الوضع منزلقا في المرمى.

بداية المباراة

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