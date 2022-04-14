التشكيل – شبانة أساسي مع الاتحاد ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

الخميس، 14 أبريل 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقود محمود شبانة دفاع الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي، فيما يحرس محمد عبد المنصف المرمى، وفي المقابل يقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي.

أعلن عماد النحاس ونونو ألميدا مدربا الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، تشكيلا فريقيهما.

تشكيل الاتحاد السكندري شهد البدء بـ بنيامين بواتينج كمهاجم صريح، فيما يبدأ إبراهيم حسن كصانع ألعاب.

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ويتواجد ساليفو مورو بجانب سعيدو سيمبوريه في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس: محمد عبد المنصف.

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – مروان عطية – صبري رحيل.

الوسط: سعيد سيمبوريه – ساليفو مورو.

أمامهما: أحمد عادل "ميسي" – خالد الغندور – إبراهيم حسن.

الهجوم: بنيامين بواتينج.

من جهة أخرى، يقود فادي فريد وناصر منسي هجوم البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري.

ويبدأ محمد حامد في وسط الملعب بجانب أحمد سعيد.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد مجدي – أحمد ياسين – عاصم صلاح.

الوسط: محمد حامد – أحمد سعيد.

أمامهما: فادي فريد - محمود سيد - إيزاكو ياكوبو.

الهجوم: ناصر منسي.

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