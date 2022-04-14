مباشر الدوري الأوروبي - برشلونة (0) - (2) أينتراخت فرانكفورت.. صاروخ في الشباك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة الإسباني وأينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في ألمانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 37 جووووووووووول قذيفة تسكن شباك تير شتيجن.. تسديدة قوية بقدم رافاييل بوري من خارج المنطقة تجتاز يد الحارس الألماني

ق 35 أنسجار كناوف يخترق ويسدد ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

ق 29 إنذار يتلقاه جافي ويعني غيابه عن ذهاب نصف النهائي إذا تأهل برشلونة

ق 18 رونالد أراوخو يسدد من متابعة ولكن الحارس كيفن تراب يتصدى إلى ركنية

ق 10 رأسية من بيير إيميريك أوباميانج تمر فوق العارضة

ق 4 جوووووووووووول الهدف الأول لفرانكفورت.. فيليب كوستيتش يرسل الكرة إلى شباك مارك أندريه تير شتيجن

ق 3 ركلة جزااااء مبكرة لفرانكفورت.. إريك جارسيا يسحب رافاييل بوري للأسفل داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة