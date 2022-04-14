الحضري: أسلوب منتخب مصر دفاعي؟ من الممكن أن نلعب بشكل هجومي ونخسر

تحدث عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر عن الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه الفريق تحت قيادة كارلوس كيروش.

وكشف عن موقف خاص جمعه بالبرتغالي مانويل جوزيه مدربه الأسبق في الأهلي.

وقال عصام الحضري عبر قناة الراي الكويتية: "في 6 أشهر خضنا 21 مباراة دولية، بين تصفيات كأس العالم وكأس العرب وأمم إفريقيا ولعبنا ضد 5 منتخبات تصنيف أول ولم يحالفنا الحظ في النهائي ضد السنغال".

رحل كيروش عن تدريب منتخب مصر، وحسبما علم FilGoal.com فأن الحضري سيتواجد في الجهاز الفني الجديد رفقة إيهاب جلال. (طالع تشكيل الجهاز الفني المتوقع)

وأضاف "المنتخبات المنافسة أقوى منا لماذا لم تتفوق علينا؟ أمام كوت ديفوار ارتدت كرة لنا في العارضة وفزنا على المغرب 2-1 ومواجهة الكاميرون أقوى هجوم في البطولة كانت متوازنة، وأمام السنغال كنا وصلنا لـ 120 دقيقة في 4 مباريات، وصلنا لمرماهم بفرص وأبو جبل تصدى لفرص السنغال".

وردا على أسلوب منتخب مصر الدفاعي أجاب: "من الممكن أن نلعب بشكل هجومي ونخسر والجمهور لا يتقبل الأمر، وممكن أن تلعب بطريقة دفاعية وتفوز، الجهاز الفني يفكر في مصلحة المنتخب والهدف كان حصد البطولة".

وتابع "في 2019 خرج منتخب مصر من دور الـ 16 ولم نحصد اللقب وفي 2022 خارج أرضنا وصلنا للمباراة النهائية، ونتوقع النقد من الجماهير".

وأكمل "العالم كله يحب محمد صلاح ويحترمه، وما حدث معه في السنغال لا يليق به، هو أكثر لاعب يركض ويحاول وبعد المباراة كان أكثر لاعب حزنا، كان يعلم أن الفوز ببطولة أمم إفريقيا وبطاقة كأس العالم سيفرق معه على مستوى الألقاب فرديا وجماعيا".

وواصل "أثناء الإحماء لم أستطع تسديد الكرة (أيد ورجل) وبدأت في تسديدها من على الأرض بسبب الليرز".

وأتم كاشفا عن قرار اعتزاله قائلا: "أخذت رأي مانويل جوزيه في قرار الاعتزال، البرتغالي أخبرني أنني فعلت كل شيء في كرة القدم وإذا أردت الاعتزال فأتخذ قرارك، بعد شهرين أعلنت القرار".

وأعلن الحضري اعتزاله اللعب في 2020 بعدما قضي مسيرة طويلة رفقة الأندية المصرية ومنتخب مصر.