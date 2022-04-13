مباشر دوري الأبطال – أتليتكو (0)-(0) سيتي.. خطورة من جريزمان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - رودري - كوندوجبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق 56: تسديدة قوية من جريزمان

ق 46: هجمية خطيرة من جريزمان

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 29: أوووووووووووه القائم يمنع الأول لمانشستر سيتي

ق 24: إنذار لـ فيليبي مدافع أتليتكو مدريد

ق 14: إصابة قوية لفودين في الرأس

ق 10: رأسية خطيرة من جون ستونز بعد ركنية لمانشستر سيتي

ق 5: هجمات متبادلة من بداية المباراة

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
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