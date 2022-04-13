مباشر دوري الأبطال – أتليتكو (0)-(0) سيتي.. أوووووه الأول يضيع من دي باول
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 70: دي بول يهدر فرصة الأول لأتليتكو
ق 65: خروج دي بروين ونزول ستيرلينج
ق 56: تسديدة قوية من جريزمان
ق 46: هجمية خطيرة من جريزمان
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 29: أوووووووووووه القائم يمنع الأول لمانشستر سيتي
ق 24: إنذار لـ فيليبي مدافع أتليتكو مدريد
ق 14: إصابة قوية لفودين في الرأس
ق 10: رأسية خطيرة من جون ستونز بعد ركنية لمانشستر سيتي
ق 5: هجمات متبادلة من بداية المباراة
انطلاق المباراة
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