مباشر دوري الأبطال – أتليتكو (0)-(0) سيتي.. بداية قوية من الطرفين
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 5: هجمات متبادلة من بداية المباراة
انطلاق المباراة
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