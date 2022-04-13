مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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انطلاق المباراة
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