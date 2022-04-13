مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة

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