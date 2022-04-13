مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي

كلوب يفسر تغييراته العديدة في التشكيل أمام بنفيكا

مباشر دوري الأبطال – ليفربول ضد بنفيكا

تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام أتليتكو

تشكيل دوري الأبطال – 5 نجوم على مقاعد بدلاء ليفربول ضد بنفيكا

بعد قبول استئناف أتليتكو.. واندا ميتروبوليتانو بالسعة الكاملة أمام مانشستر سيتي

باريخو: مدرب بايرن الذي لا أعرفه قلل من احترام فياريال