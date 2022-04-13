مباشر دوري الأبطال – ليفربول (3) - (2) بنفيكا.. جوووووووول فيرمينو ومشاركة صلاح

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - ليفربول وبنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبنفيكا التي تقام في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق74: تقنية الفيديو تؤكد احتساب الهدف وبنفيكا يسجل الهدف الثاني.

ق73: جوول؟ لا.. هدف غير محتسب لبنفيكا بداعي التسلل على رومان يارميتشيوك.

ق66: ماني يشارك بدلا من لويس دياز.

ق65: جوووووووول ثااااااالث لليفربول ومرة أخرى عن طريق فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من تسيكيماس.

ق57: صلاح وتياجو ألكانتارا وفابينيو يشاركون بدلا من جوتا وهندرسون وميلنر.

ق55: جوووووووووول ثااااان لليفربول عن طريق فيرمينو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: تسديدة قوية من نابي كيتا مرت بجوار مرمى بنفيكا بقليل.

ق34: تقنية الفيديو تقر بصحة الهدف وبنفيكا يتعادل، الآن الفريق البرتغالي يحتاج لهدفين لتعديل النتيجة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ق33: جووووووول التعااااادل لبنفيكا عن طريق جونكالو راموس بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق27: حارس بنفيكا يتألق ويحرم لويس دياز من هدف ثان لليفربول وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق23: جوووول؟ لا، داروين نونيز يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.

ق21: جوووووووووول أووووول في المباراة برأسية من كوناتي من ركلة ركنية من الناحية اليسرى لليفربول.

ق13: يا رباااه، إيفرتون يطلق تسديدة قوية للغاية متر بجوار مرمى ليفربول بقليل وكادت تسفر عن هدف رائع.

انطلاق المباراة.

ليفربول بنفيكا دوري أبطال أوروبا صلاح
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