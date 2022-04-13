مباشر دوري الأبطال – ليفربول (2) - (1) بنفيكا.. جوووووووول فيرمينو ومشاركة صلاح
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبنفيكا التي تقام في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق57: صلاح وتياجو ألكانتارا وفابينيو يشاركون بدلا من جوتا وهندرسون وميلنر.
ق55: جوووووووووول ثااااان لليفربول عن طريق فيرمينو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45: تسديدة قوية من نابي كيتا مرت بجوار مرمى بنفيكا بقليل.
ق34: تقنية الفيديو تقر بصحة الهدف وبنفيكا يتعادل، الآن الفريق البرتغالي يحتاج لهدفين لتعديل النتيجة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ق33: جووووووول التعااااادل لبنفيكا عن طريق جونكالو راموس بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
ق27: حارس بنفيكا يتألق ويحرم لويس دياز من هدف ثان لليفربول وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.
ق23: جوووول؟ لا، داروين نونيز يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.
ق21: جوووووووووول أووووول في المباراة برأسية من كوناتي من ركلة ركنية من الناحية اليسرى لليفربول.
ق13: يا رباااه، إيفرتون يطلق تسديدة قوية للغاية متر بجوار مرمى ليفربول بقليل وكادت تسفر عن هدف رائع.
انطلاق المباراة.