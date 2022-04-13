مباشر دوري الأبطال – ليفربول (0) - (0) بنفيكا.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبنفيكا التي تقام في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة.