مباشر دوري الأبطال – ليفربول ضد بنفيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبنفيكا التي تقام في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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