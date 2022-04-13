الدرجة الثانية - لتكرار تجربة الأسيوطي.. المجري جاليدي مديرا فنيا لـ لافيينا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

لافيينا - لاڤيينا

أعلن نادي لاڤيينا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية تعيين المجري جورج جاليدي مديرا فنيا للفريق.

وسبق أن قاد جاليدي فريق الأسيوطي للصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة موسم 2015-2016.

وصعد لاڤيينا للدرجة الثانية بقيادة أحمد الجيوشي بعد تصدر قمة ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الثالث ثم تم توجيه الشكر له.

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وأوضح النادي في بيانه أنه تم الاتفاق مع هوساك جيزا للعمل مدرب بالفريق ومحلل للأداء وسيقوم مجلس الإدارة بالاعلان عن تشكيل الجهاز المعاون بعد الاستقرار عليه.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎MEDI DIGITALMEDIA DIGITAL قرر مجلس إدارة نادى لاقيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تعيين المدير الفني المجرى جورح جالیدی مديرا فنيا للفريق الأول موسم 2022/2023 كما تم الاتفاق مع هوساك جيزا للعمل مدرب بالفريق ومحلل للأداء وسيقوم مجلس الإدارة بالاعلان عن تشكيل الجهاز المعاون بعد الاستقرار عليه NOVAVERA LaViena Viena tempo Ttempo‎'‎‎

يذكر أن محمود الأسيوطي مالك نادي لافيينا الحالي، كان مالكا لنادي الأسيوطي الذي صعد من قبل إلى الدوري المصري وتحول لـ بيراميدز عقب بيعه في 2018.

وودع لافيينا الموسم الحالي والماضي بطولة كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من الإسماعيلي ثم بيراميدز على الترتيب.

لافيينا الدرجة الثانية
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