الدرجة الثانية - لتكرار تجربة الأسيوطي.. المجري جاليدي مديرا فنيا لـ لافيينا

أعلن نادي لاڤيينا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية تعيين المجري جورج جاليدي مديرا فنيا للفريق.

وسبق أن قاد جاليدي فريق الأسيوطي للصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة موسم 2015-2016.

وصعد لاڤيينا للدرجة الثانية بقيادة أحمد الجيوشي بعد تصدر قمة ترتيب المجموعة الرابعة بالقسم الثالث ثم تم توجيه الشكر له.

وأوضح النادي في بيانه أنه تم الاتفاق مع هوساك جيزا للعمل مدرب بالفريق ومحلل للأداء وسيقوم مجلس الإدارة بالاعلان عن تشكيل الجهاز المعاون بعد الاستقرار عليه.

يذكر أن محمود الأسيوطي مالك نادي لافيينا الحالي، كان مالكا لنادي الأسيوطي الذي صعد من قبل إلى الدوري المصري وتحول لـ بيراميدز عقب بيعه في 2018.

وودع لافيينا الموسم الحالي والماضي بطولة كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من الإسماعيلي ثم بيراميدز على الترتيب.