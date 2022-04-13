مباراة غيرت مسيرتي - حمادة طلبة.. أكثر من مجرد إنقاذ

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 11:49

كتب : إسلام أحمد حامد وجدي

حمادة طلبة

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث حمادة طلبة لاعب الزمالك والمصري ومنتخب مصر السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

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وقال حمادة طلبة لـ FilGoal.com: "بالطبع مباراة نيجيريا، لأن الكل تحدث عنها وركز عليها".

وأضاف "في مباريات الدوري الجماهير تنقسم بين الأهلي والزمالك، لكن بعد إنقاذي مرمى المنتخب رأيت تشجيع وحب جماهير الأهلي لي رغم أنني لاعبا في الزمالك".

وأردف "إنقاذ الهدف من مرمى نيجيريا كانت السبب في تغيير مسيرتي".

وواصل "اللاعبون تخوفوا من مشاركتي في المباراة خاصة زملائي في الزمالك، وأنني أشارك في مركز ليس مركزي خاصة في وجود لاعبين مثل فيكتور موسيس وأحمد موسى".

وأردف "لكن شعرت بالثقة ولو كنت خائفا لما أنقذت الكرة من على خط المرمى رغم إصابتي".

وأكمل "عقب المباراة تحدث حازم إمام للصحفيين وقال لهم أنني نجم المباراة ومن أنقذهم".

وتابع "محمد صلاح تحدث معي كان صغيرا في السن حينها بالنسبة لي لكنه قائد كبير وعقب المباراة أخبرته أنه من ساهم في نجاح لقطتي لأنه سجل التعادل، وهو أخ لكل اللاعبين".

وأتم "حينها هيكتور كوبر بعد المباراة قال للصحفيين: كنتم تنتقدوا اختيار حمادة طلبة وهو من أنقذ المنتخب".

بدأ حمادة طلبة مشواره مع المريخ ثم أسمنت السويس وسموحة ومصر للمقاصة ومنه انتقل للزمالك في 2013.

خلال 3 مواسم مع الأبيض حقق لقب الدوري مرة واحدة ولقب كأس مصر 3 مرات.

انضم لصفوف المصري في 2016 ثم إنبي وانتقل لبيراميدز واختتم مشواره في بتروجت في 2021.

لعب حمادة طلبة 3 مباريات بقميص منتخب مصر، الأولى ضد بوركينا فاسو وديا ثم مواجهتي نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

إنقاذ حمادة طلبة أنذاك أمام النسور الخضر ساهم في عودة مصر للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا بعد غياب دام 7 سنوات.

الزمالك منتخب مصر حمادة طلبة
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