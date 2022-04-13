مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 إبريل 2022.. مواجهتين ناريتين في دوري الأبطال

تختتم اليوم مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهتين.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium1).

كما يستضيف ليفربول فريق بنفيكا في نفس التوقيت على ملعب أنفيلد عبر (Bein sports premium 2).

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