مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 إبريل 2022.. مواجهتين ناريتين في دوري الأبطال

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 10:11

كتب : FilGoal

هدف دي بروين في أتليتكو مدريد

تختتم اليوم مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهتين.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium1).

كما يستضيف ليفربول فريق بنفيكا في نفس التوقيت على ملعب أنفيلد عبر (Bein sports premium 2).

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مواعيد مباريات الأربعاء 13 إبريل دوري أبطال أوروبا
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