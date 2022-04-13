مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 إبريل 2022.. مواجهتين ناريتين في دوري الأبطال
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 10:11
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهتين.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports premium1).
كما يستضيف ليفربول فريق بنفيكا في نفس التوقيت على ملعب أنفيلد عبر (Bein sports premium 2).
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا
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