كرة سلة - الزمالك (25)-(21) كيب تاون تايجرز.. نهاية الربع الأول

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

الزمالك - كوبرا سبورت - بطولة إفريقيا لكرة السلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي في بطولة إفريقيا "BAL" لكرة السلة.

وكان الزمالك قد بدأ مشواره بالفوز على كوبرا سبورت الجنوب سوداني في اللقاء الأول.

ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.

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ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.

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نهاية الربع الأول: 25-21 للزمالك

ق 2: 22-16 للزمالك

ق 4: الزمالك 14-8 كيب تاون تايجرز

ق 6: الزمالك متقدم 7-5

بداية اللقاء

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