انتهت في الدوري – الزمالك (0) - (0) فاركو.. التعادل السلبي يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وفاركو التي تقام اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.

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نهاية المبارراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: مشاركة حازم إمام بدلا من المثلوثي.

ق75: الجزيري يشارك بدلا من أوباما.

ق59: مشاركة شيكابالا بدلا من سيد عبد الله.

تبديلان للزمالك بمشاركة إمام عاشور وأحمد فتوح بدلا من إسلام جابر ومحمد عبد الشافي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تسديدة قوية من سيد عبد الله مرت بجوار المرمى بقليل.

ق24: تسديدة من أحمد شريف تصدى لها أبو جبل بثبات.

ق21: عرضية من شكري نجيب شتتها عمر السعيد.

ق18: رأسية من محمود علاء من ركلة ركنية مرت لخارج الملعب.

ق17: تسديدة زاحفة من طارق حامد ارتطمت بأقدام مدافعي فاركو ومرت لركلة ركنية.

ق11: استئناف المباراة.

ق10: محمد صبحي حاول تشتيت الكرة وارتطم بقدم عمر السعيد وسقط مصابا.

ق9: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق3: عرضية من زيزو لم تجد من يتابعها.

انطلاق المباراة.