انتهت في الدوري – الزمالك (0) - (0) فاركو.. التعادل السلبي يحكم اللقاء

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - الزمالك وفاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وفاركو التي تقام اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المبارراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: مشاركة حازم إمام بدلا من المثلوثي.

ق75: الجزيري يشارك بدلا من أوباما.

ق59: مشاركة شيكابالا بدلا من سيد عبد الله.

تبديلان للزمالك بمشاركة إمام عاشور وأحمد فتوح بدلا من إسلام جابر ومحمد عبد الشافي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تسديدة قوية من سيد عبد الله مرت بجوار المرمى بقليل.

ق24: تسديدة من أحمد شريف تصدى لها أبو جبل بثبات.

ق21: عرضية من شكري نجيب شتتها عمر السعيد.

ق18: رأسية من محمود علاء من ركلة ركنية مرت لخارج الملعب.

ق17: تسديدة زاحفة من طارق حامد ارتطمت بأقدام مدافعي فاركو ومرت لركلة ركنية.

ق11: استئناف المباراة.

ق10: محمد صبحي حاول تشتيت الكرة وارتطم بقدم عمر السعيد وسقط مصابا.

ق9: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق3: عرضية من زيزو لم تجد من يتابعها.

انطلاق المباراة.

الزمالك فاركو في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل فاركو - شكري نجيب وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – سيد عبد الله وعمر السعيد وإسلام جابر أساسيون ضد فاركو خبر في الجول - ماذا يدور في ذهن بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية" مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو
أخر الأخبار
زلزال في أليانز آرينا.. غواصات فياريال تحطم بايرن ميونيخ وتمر إلى نصف نهائي تاريخي 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
‎مصدر مقرب من إيهاب جلال يكشف لـ في الجول مدة تعاقده مع المنتخب.. وبنود العقد 34 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72 36 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - الزمالك (25)-(21) كيب تاون تايجرز.. نهاية الربع الأول 48 دقيقة | رياضات أخرى
سبيناتزولا: بكيت لأنني رأيت كل شيء بطريقة سوداء ساعة | الدوري الإيطالي
قبل ملاقاة مازيمبي.. بيراميدز يواجه سبورتنج وديا بقيادة إيهاب جلال ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان 10 أيام ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر جوارديولا: إيدرسون مجنون.. وأتليتكو سيلعب في أرضه بطريقة مختلفة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي