مباشر في الدوري – الزمالك (0) - (0) فاركو.. تهديدات من طارق حامد ومحمود علاء

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور مع أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام مصر للمقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وفاركو التي تقام اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.

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ق24: تسديدة من أحمد شريف تصدى لها أبو جبل بثبات.

ق21: عرضية من شكري نجيب شتتها عمر السعيد.

ق18: رأسية من محمود علاء من ركلة ركنية مرت لخارج الملعب.

ق17: تسديدة زاحفة من طارق حامد ارتطمت بأقدام مدافعي فاركو ومرت لركلة ركنية.

ق11: استئناف المباراة.

ق10: محمد صبحي حاول تشتيت الكرة وارتطم بقدم عمر السعيد وسقط مصابا.

ق9: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.

ق3: عرضية من زيزو لم تجد من يتابعها.

انطلاق المباراة.

الزمالك فاركو في الدوري الدوري المصري
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