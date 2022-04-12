مباشر دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (0)-(0) فياريال.. بداية اللقاء
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.
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مباراة الذهاب انتهت بفوز فياريال بهدف دون رد.
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بداية المباراة
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