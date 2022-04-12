مباشر دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (0)-(0) فياريال.. انطلاق الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

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مباراة الذهاب انتهت بفوز فياريال بهدف دون رد.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. تسديدة من جيرارد مورينو من داخل منطقة الجزاء في الشبكة الخارجية.

ق41. دانجوما يهدر انفرادا صريحا بمرمى مانويل نوير

ق29. رأسية من مولر ورولي يتألقي في التصدي بثبات

بداية المباراة