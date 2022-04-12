استراحة دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (0)-(0) فياريال..نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.
لمتبعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
مباراة الذهاب انتهت بفوز فياريال بهدف دون رد.
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نهاية الشوط الأول
ق48. تسديدة من جيرارد مورينو من داخل منطقة الجزاء في الشبكة الخارجية.
ق41. دانجوما يهدر انفرادا صريحا بمرمى مانويل نوير
ق29. رأسية من مولر ورولي يتألقي في التصدي بثبات
بداية المباراة
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