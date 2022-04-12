مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (2)-(3) تشيلسي.. كورتوا يتألق أمام زياش

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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ق 114: كورتوا يتألق أمام زياش

ق 106: نزول ساؤول بدلا من لوفتس تشيك وجورجينيو بدلا من كوفاسيتش

ق 99: نزول حكيم زياش وخروج نجولو كانتي

ق 96: جوووووووووول بنزيمة والثاني لريال مدريد بضربة رأسية

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بتقدم تشيلسي 3-1 والمباراة تذهب للوقت الإضافي

ق 87: نزول لوكاس فاسكيز بدلا من ناتشو

ق 83: نزول كريستيان بوليسيتش بدلا من تيمو فيرنر

ق 81: جوووووووووووول رودريجو وهدف رائع لريال مدريد بعد تمريرة أكثر من رائعة من مودريتش

ق 78: كورتوا ينقذ الرابع برأسية من هافرتز

ق 78: نزول مارسيلو ورودريجو بدلا من فيرلاند منيدي وكاسيميرو

ق 75: جووووووووووووووول فيرنر والثالث بعد مراوغة ألابا وكاسميرو وتسديدة اصطدمت في كورتوا وسكنت الشباك

ق 73: نزول كامافينجا وخروج توني كروس

ق 66: العارضة تمنع بنزيمة من التسجيل برأسية

ق 64: إلغاء الهدف بداعي لمسة اليد على ألونسو

ق 63: جووووووووووول ألونسو والثالث

ق 61: تسديدة من فالفيردي تمر أعلى العارضة

ق 50: جووووووووووول روديجير والثاني لتشيلسي بعد عرضية ماونت من ركلة ركنية

ق 35: تسديدة قوية من روديجير تمر جوار المرمى

ق 24: تسديدة قوية من بنزيمة تصطدم في تياجو سيلفا وتخرج ركنية

ق 15: جوووووووووووول ماونت والأول لتشيلسي

ق 10: فينيسيوس يحصل على مخالفة من جيمس ولاعب تشيلسي يحصل على إنذار

انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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