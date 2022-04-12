مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(2) تشيلسي.. جووووووووووووول الثاني من روديجير

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

هدف ماونت في ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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ق 35: تسديدة قوية من روديجير تمر جوار المرمى

ق 24: تسديدة قوية من بنزيمة تصطدم في تياجو سيلفا وتخرج ركنية

ق 15: جوووووووووووول ماونت والأول لتشيلسي

ق 10: فينيسيوس يحصل على مخالفة من جيمس ولاعب تشيلسي يحصل على إنذار

انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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