مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) تشيلسي.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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