مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد ضد تشيلسي
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
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انطلاق المباراة
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