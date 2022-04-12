انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (2)-(3) تشيلسي.. الملكي يتأهل بسيناريو مجنون
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بتأهل ريال مدريد
ق 114: كورتوا يتألق أمام زياش
ق 106: نزول ساؤول بدلا من لوفتس تشيك وجورجينيو بدلا من كوفاسيتش
ق 99: نزول حكيم زياش وخروج نجولو كانتي
ق 96: جوووووووووول بنزيمة والثاني لريال مدريد بضربة رأسية
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية الوقت الأصلي بتقدم تشيلسي 3-1 والمباراة تذهب للوقت الإضافي
ق 87: نزول لوكاس فاسكيز بدلا من ناتشو
ق 83: نزول كريستيان بوليسيتش بدلا من تيمو فيرنر
ق 81: جوووووووووووول رودريجو وهدف رائع لريال مدريد بعد تمريرة أكثر من رائعة من مودريتش
ق 78: كورتوا ينقذ الرابع برأسية من هافرتز
ق 78: نزول مارسيلو ورودريجو بدلا من فيرلاند منيدي وكاسيميرو
ق 75: جووووووووووووووول فيرنر والثالث بعد مراوغة ألابا وكاسميرو وتسديدة اصطدمت في كورتوا وسكنت الشباك
ق 73: نزول كامافينجا وخروج توني كروس
ق 66: العارضة تمنع بنزيمة من التسجيل برأسية
ق 64: إلغاء الهدف بداعي لمسة اليد على ألونسو
ق 63: جووووووووووول ألونسو والثالث
ق 61: تسديدة من فالفيردي تمر أعلى العارضة
ق 50: جووووووووووول روديجير والثاني لتشيلسي بعد عرضية ماونت من ركلة ركنية
ق 35: تسديدة قوية من روديجير تمر جوار المرمى
ق 24: تسديدة قوية من بنزيمة تصطدم في تياجو سيلفا وتخرج ركنية
ق 15: جوووووووووووول ماونت والأول لتشيلسي
ق 10: فينيسيوس يحصل على مخالفة من جيمس ولاعب تشيلسي يحصل على إنذار
انطلاق المباراة