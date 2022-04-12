خبر في الجول - فتح الله وأحمد حسام مرشحان لجهاز المنتخب.. وشوقي قد يستمر

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 18:03

كتب : حامد وجدي

محمود فتح الله - بيراميدز

سيقود إيهاب جلال منتخب مصر في المرحلة المقبلة ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن جهازه المعاون.

إيهاب جلال سيخلف كارلوس كيروش في قيادة مصر، وربما يعاونه ثنائي بيراميدز الحالي.

وعلم FilGoal.com أن أحمد حسام، مساعد المدرب في بيراميدز، مرشح بقوة لمعاونة جلال في منتخب مصر.

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وكذلك محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز.

أما محمد شوقي، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق، فيقترب من الاستمرار في جهاز جلال، وكذلك الحال للجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا.

ولم يتواصل مسؤولو الاتحاد مع بيراميدز حتى الآن لطلب فتح الله وأحمد حسام.

وسيترك إيهاب جلال قيادة بيراميدز بعد مواجهتي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية.

وستكون مهمته الأولى مع مصر هي تصفيات كأس إفريقيا 2023 التي تبدأ يونيو المقبل.

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