مدافع ليفربول: نأمل ألا نكون ضحية إحدى مفاجآت الدوري الإنجليزي

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين أمام ترينت ألكسندر أرنولد

يتوقع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول حدوث مفاجآت في الجولات الـ7 المتبقية من الدوري الإنجليزي، في ظل صراع فريقه على اللقب مع مانشستر سيتي.

وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي، واستمر السباق في الصدارة بفارق نقطة لصالح الفريق السماوي.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نريد الفوز في كل مباراة نخوضها ، بغض النظر عن المنافسين".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "صراع اللقب؟ ما زلنا في وضع جيد، لكنه بيد مانشستر سيتي حاليا".

وواصل "قبل بضع سنوات حدث مثل هذا الصراع المحتدم، حققوا نتائج جيدة في الجولات الأخيرة ولم نتمكن من اللحاق بهم. نأمل هذه المرة أن يُسقطوا بضع نقاط من أجلنا".

قبل 3 سنوات توج سيتي باللقب في الجولة الأخيرة بعدما حصد 98 نقطة مقابل 97 لليفربول.

وأكمل "يتبقى 7 مباريات لكل فريق، وأعتقد أن كل جولة ستشهد نتيجة مفاجئة".

واستمر بطل الدوري 2019-2020 "نأمل ألا نكون ضحية إحدى هذه النتائج المفاجئة، ونتمنى أن تحدث لسيتي بالطبع".

وأردف "يمكن أن يحدث الكثير في 7 مباريات. نأمل أن يظل صراعا مثيرا وأن نظل فيه حتى النهاية".

وأتم "من يدري؟ قد يستمر ​​الصراع إلى مباراة الجولة الأخيرة مرة أخرى ولكن نأمل أن نكون في وضع جيد في ذلك اليوم".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة مقابل 73 نقطة لـ ليفربول قبل 7 مباريات على نهاية الدوري.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول مانشستر سيتي
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