مجاهد: عقد البدري كان قريبا من مليون جنيه شهريا.. هو من ألغى وديات يونيو

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

حسام البدري

قال أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق إن عقد حسام البدري مدرب مصر الأسبق كان قريبا من مليون جنيه شهريا.

وصرح البدري منذ أيام أن عقده كان أقل من 600 ألف جنيه شهريا بعد خصم الضرائب، لكن مجاهد قال كلاما آخر.

وأوضح مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنا من نفذت عقد البدري، قيمته وصلت إلى 970 ألف جنيه شهريا".

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وواصل "البدري هو من قرر إلغاء وديات شهر يونيو 2021، (محمد) بركات توسل إليه ليلعب المنتخب بعض المباريات، طلب منه إقامة معسكر لمجموعة لاعبين لا ينتمون للأهلي أو الزمالك".

وكان البدري صرح أن الاتحاد تعاقد مع البرتغالي نيلو فينجادا لأن مجاهد قال له:"لدي يوروهات أريد صرفها".

ورد مجاهد على ذلك بالقول:"من صرح بذلك لا يجيد المزاح. فينجادا ومساعداه كانوا يحصلون على 26 ألف يورو شهريا، وليس 50 ألف دولار مثلما قيل".

وعن كارلوس كيروش، المدرب الراحل عن مصر يوم الأحد، قال مجاهد:"حين تعاقدنا معه كهربنا، كانت له طلبات كثيرة، في مرة سألني عن إمكانية التعاقد مع شركة أجنبية لصيانة الملاعب، كان يزور ملعب برج العرب باستمرار".

وواصل "في مباراة الجابون هناك طلب من أصحاب الأرض عدم التدرب على الملعب حفاظا عليه، ونحن تدربنا في الفندق".

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