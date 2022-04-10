رقما قياسيا صمد 44 عاما. بورتو يحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ الدوري البرتغالي

حقق بورتو رقما قياسيا في الدوري البرتغالي بعد أن وصل إلى سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ البطولة.

وفاز بورتو منذ قليل على فيتوريا جيماريش بهدف دون مقابل في الجولة الـ 29 من الدوري البرتغالي.

ووصل بورتو إلى المباراة رقم 57 في الدوري البرتغالي بدون التعرض إلى الهزيمة ليعادل رقم بنفيكا كأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري.

بنفيكا كان قد حقق الرقم نفسه بعد أن استمر لمدة 57 مباراة بدون هزيمة خلال الفترة ما بين عام 1976 حتى 1978.

وكان بورتو قد تعرض للهزيمة في الدوري البرتغالي لآخر مرة أمام باكوس فيريرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم 30 أكتوبر 2020 في الجولة السادسة من الموسم الماضي.

وخلال الـ 57 مباراة التي خاضها بورتو في الدوري البرتغالي تعادل الفريق في 11 مباراة وحقق الفوز في 46 مباراة.

وسيكون أمام بورتو الفرصة للانفراد بالرقم القياسي حينما يواجه بورتيمونينسي في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل على ملعب دراجاو.

ويحتل بورتو حاليا المركز الـ 79 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 6 نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني والذي سيتلقي معه في الجولة بعد المقبلة.