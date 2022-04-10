رقما قياسيا صمد 44 عاما. بورتو يحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ الدوري البرتغالي

الأحد، 10 أبريل 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

فريق بورتو

حقق بورتو رقما قياسيا في الدوري البرتغالي بعد أن وصل إلى سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ البطولة.

وفاز بورتو منذ قليل على فيتوريا جيماريش بهدف دون مقابل في الجولة الـ 29 من الدوري البرتغالي.

ووصل بورتو إلى المباراة رقم 57 في الدوري البرتغالي بدون التعرض إلى الهزيمة ليعادل رقم بنفيكا كأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري.

أخبار متعلقة
نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور تريزيجيه يشارك في فوز باشاك شهير على سيفاس سبور ويقتحم المربع الذهبي كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم

بنفيكا كان قد حقق الرقم نفسه بعد أن استمر لمدة 57 مباراة بدون هزيمة خلال الفترة ما بين عام 1976 حتى 1978.

وكان بورتو قد تعرض للهزيمة في الدوري البرتغالي لآخر مرة أمام باكوس فيريرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم 30 أكتوبر 2020 في الجولة السادسة من الموسم الماضي.

وخلال الـ 57 مباراة التي خاضها بورتو في الدوري البرتغالي تعادل الفريق في 11 مباراة وحقق الفوز في 46 مباراة.

وسيكون أمام بورتو الفرصة للانفراد بالرقم القياسي حينما يواجه بورتيمونينسي في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل على ملعب دراجاو.

ويحتل بورتو حاليا المركز الـ 79 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 6 نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني والذي سيتلقي معه في الجولة بعد المقبلة.

بورتو الدوري البرتغالي
نرشح لكم
نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات تريزيجيه يشارك في فوز باشاك شهير على سيفاس سبور ويقتحم المربع الذهبي كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم جوارديولا: أضعنا فرصة الفوز أمام ليفربول.. وكلوب جعلني مدربا أفضل جوتا: مانشستر سيتي جيد جدا فيما يفعله.. وعلينا الإيمان حتى النهاية دي بروين: كان يجب أن نسجل أكثر في الشوط الأول.. والدوري لم يحسم بعد غياب نادر لـ صلاح وتوهج دي بروين ورقم قياسي لـ آرنولد في أرقام سيتي وليفربول مباراة من عالم آخر - التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وليفربول.. والحسم في 7 جولات
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبي الصالات والشاطئية 13 دقيقة | منتخب مصر
رقما قياسيا صمد 44 عاما. بورتو يحقق سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ الدوري البرتغالي 15 دقيقة | أوروبا
نصائح من فيديتش لـ ماجواير: يجب ألا يشارك في كل المباريات 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى فتحي يعود أساسيا مع التعاون أمام باختاكور 30 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه يشارك في فوز باشاك شهير على سيفاس سبور ويقتحم المربع الذهبي ساعة | أوروبا
كلوب: مواجهة مانشستر سيتي أشبه بمعركة ملاكمة.. ولن نتوقف عن مطاردتهم ساعة | الدوري الإنجليزي
فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - ليفانتي (1) - (2) برشلونة.. الكتالوني يقلب الطاولة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي