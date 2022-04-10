مباشر في إسبانيا - ليفانتي (1) - (2) برشلونة.. الكتالوني يقلب الطاولة
الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.
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ق 63 جوووووووووول برشلونة يتقدم للمرة الأولى.. تمريرة من جافي إلى بيدري الذي يسدد بلمسة واحدة على يمين الحارس
ق 59 جووووووووول التعادل للفريق الكتالوني.. بيير إيميريك أوباميانج يسجل بعد عرضية من عثمان ديمبيلي
ق 56 ركلة الجزاء تضيع.. روجر مارتي يسدد في منتصف المرمى وتير شتيجن يتصدى
ق 55 ركلة جزاء ثانية!! لمسة يد ضد إريك جارسيا
ق 51 جووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 50 ركلة جزاء ضد برشلونة.. داني ألفيش يعرقل كامبانا
بداية الشوط الثاني
ق 45 فرينكي دي يونج يسدد فوق العارضة
ق 43 تسديدة من نيمانيا رادويا ولكن تمر بجوار القائم
ق 27 الأخطر في المباراة.. خوسيه لويس موراليس ينفرد ويسدد والكرة تجتاز تير شتيجن ولكن إريك جارسيا يبعدها على خط المرمى
ق 21 فيران توريس يسدد ولكن الحارس داني كارديناس يتصدى بسهولة
ق 5 خوسيه كامبانا يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
بداية المباراة