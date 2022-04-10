مباشر في إسبانيا - ليفانتي (1) - (2) برشلونة.. الكتالوني يقلب الطاولة

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 63 جوووووووووول برشلونة يتقدم للمرة الأولى.. تمريرة من جافي إلى بيدري الذي يسدد بلمسة واحدة على يمين الحارس

ق 59 جووووووووول التعادل للفريق الكتالوني.. بيير إيميريك أوباميانج يسجل بعد عرضية من عثمان ديمبيلي

ق 56 ركلة الجزاء تضيع.. روجر مارتي يسدد في منتصف المرمى وتير شتيجن يتصدى

ق 55 ركلة جزاء ثانية!! لمسة يد ضد إريك جارسيا

ق 51 جووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

ق 50 ركلة جزاء ضد برشلونة.. داني ألفيش يعرقل كامبانا

بداية الشوط الثاني

ق 45 فرينكي دي يونج يسدد فوق العارضة

ق 43 تسديدة من نيمانيا رادويا ولكن تمر بجوار القائم

ق 27 الأخطر في المباراة.. خوسيه لويس موراليس ينفرد ويسدد والكرة تجتاز تير شتيجن ولكن إريك جارسيا يبعدها على خط المرمى

ق 21 فيران توريس يسدد ولكن الحارس داني كارديناس يتصدى بسهولة

ق 5 خوسيه كامبانا يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

بداية المباراة

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
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