مباشر في إسبانيا - ليفانتي (1) - (2) برشلونة.. الكتالوني يقلب الطاولة

تشكيل برشلونة - أوباميانج وتوريس وديمبيلي يهاجمون ليفانتي

أجيري: لا وقت لمضايقة الخصوم.. لدي 25 وغدا لا ينصتون إلى تعليماتي

مارسيلو: سنقاتل من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم

أنشيلوتي يعلق على صافرات الاستهجان ضد بيل وإيقاف كاسيميرو أمام إشبيلية

مارسيلو: سعيد بحصول غير الأساسيين على الدقائق.. في نهاية الموسم يجب أن يكون الكل حاضرا

بالهدف رقم 20 واليسارية الخامسة.. فاسكيز يحسم انتصار ريال مدريد على خيتافي

انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) - (0) خيتافي

تشكيل ريال مدريد – مارسيلو أساسي ضمن تبديلات كثيرة أمام خيتافي