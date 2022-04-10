مباشر في إسبانيا - ليفانتي (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة

الأحد، 10 أبريل 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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بداية المباراة

برشلونة ليفانتي الدوري الإسباني
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