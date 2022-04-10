مباشر - مانشستر سيتي (2) - (2) ليفربول.. 10 دقائق أخيرة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع صدارة لرجال بيب جوارديولا برصيد 73 نقطة مقابل 72 لكتيبة يورجن كلوب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر آرنولد

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فل فودين- جابريل خيسوس - رحيم ستيرلنج

وحقق ليفربول انتصارا واحدا في آخر 8 مباريات أمام مانشستر سيتي في جميع البطولات.

ويعود آخر انتصار لـ ليفربول في ملعب الاتحاد في الدوري إلى موسم 2015-2016.

ويلعب ليفربول الأربعاء مع بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أتليتكو مدريد في اليوم ذاته لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد.

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ق81: بطاقة صفراء على فابينيو

ق77: خروج هندرسون ودخول نابي كيتا

ق72: خيسوس يتوغل من الجانب الأيمن ويسدد في الشباك من الخارج

ق70: خروج ديوجو جوتا ودخول لويس دياز

ق62: تقنية الفيديو تلغي الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلنج بداعي التسلل

ق61: خيسوس يراوغ روبيرتسون وماتيب ويسدد بقوة وفان دايك ينقذ ليفربول

ق52: إديرسون يتعملق أمام ديوجو جوتا بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح

ق46: ماني يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من محمد صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: إيمريك لابورت ينقذ فرصة مؤكدة لـ ليفربول من أمام ديوجو جوتا

ق40: بطاقة صفراء على بيرناردو سيلفا بعد تدخل قوي على أندرو روبيرتسون

ق36: جابريل خيسوس يسجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بعد عرضية مباغتة من جواو كانسيلو

ق34: كانسيلو يراوغ ويسدد بقوة في الشباك من الخارج

ق28: كانسيلو يراوغ آرنولد ويمرر إلى دي بروين الذي يسدد في الشباك من الخارج

ق27: بطاقة صفراء على روبيرتسون

ق24: ستونز لم يتمكن من اللحاق بعرضية دي بروين لتضيع فرصة خطيرة لمانشستر سيتي

ق23: إديرسون كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه مع تعثره أمام خط المرمى قبل أن يبعدها بنجاح

ق14: خيسوس يسدد وأليسون يتصدى

ق12: ديوجو جوتا يتعادل لـ ليفربول بعد عرضية من آرنولد وتسديدة أرضية من البرتغالي إلى الشباك

ق6: كيفن دي بروين يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وتحولت إلى المرمى.

ق4: خيسوس يمرر إلى ستيرلنج وأليسون يتعملق أمام اللاعب المنفرد

بداية المباراة