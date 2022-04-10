مباشر - مانشستر سيتي (0) - (0) ليفربول.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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ويتنافس ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع صدارة لرجال بيب جوارديولا برصيد 73 نقطة مقابل 72 لكتيبة يورجن كلوب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر آرنولد

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فل فودين- جابريل خيسوس - جاك جريليش

وحقق ليفربول انتصارا واحدا في آخر 8 مباريات أمام مانشستر سيتي في جميع البطولات.

ويعود آخر انتصار لـ ليفربول في ملعب الاتحاد في الدوري إلى موسم 2015-2016.

ويلعب ليفربول الأربعاء مع بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا في البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أتليتكو مدريد في اليوم ذاته لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ملعب الاتحاد.

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بداية المباراة