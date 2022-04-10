دي خيا: الخسارة أمام إيفرتون في أحد أسوأ مواسمه غير مقبولة

الأحد، 10 أبريل 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد

اعترف ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بأن فريقه لم يقدم الأداء الذي يمكنه من الفوز على إيفرتون، مشددا على أن النادي لا يستحق ما وصل إليه.

وخسر يونايتد على ملعب جوديسون بارك بهدف سجله أنتوني جوردون من تسديدة اصطدمت في طريقها إلى المرمى بجسد هاري ماجواير.

وقال دي خيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مرة أخرى قدمنا أداءً سيئا، لعبنا ضد فريق خاض مباراة يوم الأربعاء الماضي، وكانت علامات الإرهاق واضحة على لاعبيهم في الدقائق الأولى".

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وأضاف "لم نظهر بالمستوى المطلوب. لم نقدم أداء يشفع لنا في الفوز، ولم نخلق عددا كافيا من الفرص، وفي النهاية خسرنا أمام إيفرتون في أحد أسوأ مواسمه وهذا غير مقبول".

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع، فيما يصارع إيفرتون للنجاة من الهبوط، إذ يحتل المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

وأكمل الحارس الإسباني "فرضنا سيطرتنا في الدقائق الـ 25 الأولى".

وتابع "كما قلت، كانت علامات التوتر واضحة عليهم في البداية، ثم سجلوا هدفا حالفهم فيه الكثير من الحظ، وبعد ذلك بدا وأننا خسرنا المباراة بالفعل".

وشدد "لا يجب أن تكون العقلية هكذا عندما تهتز شباكنا أولا، علينا أن نتحسن كثيرا، وهذا ما أقوله دائما. لم نكن جيدين بما يكفي".

وواصل "لا أتذكر خلقنا لفرصة حقيقية في المباراة. كانت هناك بعض الفرص، ولكنها لم ترتق لدرجة الخطورة. صراحة لا أدري ماذا يجب أن أقول. أنا حزين للغاية، هذا النادي يستحق أفضل من ذلك".

وأتم "أنا مستاء للغاية، ويمكنني تخيل شعور الجماهير. إنهم لا يتوقفون عن تشجيعنا ونحن نسمعهم في كل مباراة سواء كنا فائزين أو مهزومين. الوضع صعب للغاية عليهم وعلينا".

يذكر أن مباراة يونايتد القادمة ستكون ضد نورويتش سيتي في أولد ترافورد السبت المقبل.

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد
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