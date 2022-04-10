دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء.. القنوات الناقلة والحكم

يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وصعد الأهلي للدور ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط خلف صنداونز.

وتصدر الرجاء المغربي المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وتقام المباراة يوم الجمعة 16 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن على ملعب اللقاء في انتظار معرفة عدد الجماهير المسموح لها بالحضور مع طلب الأهلي لحضور السعة الكاملة للملعب.

سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي صرح في وقت سابق بأن ملعب المباراة هو ملعب السلام الرسمي للأهلي، قبل أن يتم نقاش الأمر بعد ذلك حسب السعة الجماهيرية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية سيدير مباراة الذهاب، أما السنغالي ماجيت نداي فسيكون هو المسؤول عن مواجهة الإياب.

وفي تقنية الفيديو سيتواجد مهدي عبيد في لقاء الذهاب، وفي الإياب سيكون الزامبي جاني سيكازوي.

وتم تأجيل مباراة إيسترن كومباني لـ الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بنفس رصيد الزمالك.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني للدوري المغربي برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوداد.

لقاءات سابقة لندالا مع الأهلي

وسبق لندالا إدارة ثلاث مباريات للأهلي من قبل، فاز المارد الأحمر في واحدة وتعادل مرتين ومنهما واحدة انتصر فيها بركلات الترجيح.

المباراة الأولى كانت ضد بلاتينوم الزيمبابوي في دور المجموعات من نسخة دوري الأبطال سنة 2020 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية كانت ضد ماميلودي صنداونز في ربع نهائي البطولة ذاتها في عام 2020 وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

بينما كانت المباراة الأخيرة ضد الرجاء نفسه في السوبر الإفريقي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

لقاءات سابقة لنداي مع الأهلي

أما فيما يتعلق بحكم لقاء الإياب السنغالي ماجيت نداي فسبق وأدار للأهلي خمس مباريات، فاز المارد الأحمر في ثلاثة وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

المباراة الأولى فاز فيها الأهلي على سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري الأبطال سنة 2019 بخماسية دون رد.

وفي البطولة ذاتها وفي ذهاب ربع النهائي هُزم الأهلي بهزيمة تاريخية ضد صنداونز بخماسية دون رد.

وكانت المباراة الثالثة في كأس العالم للأندية 2021 لتحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما المباراة الرابعة ففاز فيها الأهلي على صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال سنة 2021 بهدفين دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة ضد المريخ في النسخة الجارية من البطولة في دور المجموعات وفاز الأهلي على منافسه السوداني بثلاثة أهداف لهدف.